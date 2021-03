Santiago

Damit ist das mit 325.270 US-Dollar dotierte Sandplatz-Turnier für den einzigen deutschen Teilnehmer nach der ersten Runde beendet.

Altmaier hatte Anfang Oktober beim Grand-Slam-Turnier in Paris als Qualifikant um einen Platz im Viertelfinale gespielt, dann aber Rückschläge einstecken müssen. Zuletzt war der Weltranglisten-143. in Buenos Aires in der Qualifikation ausgeschieden.

