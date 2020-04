Tennis-Shootingstar Coco Gauff hat eingeräumt, dass sie vor ihrem kometenhaften Aufstieg einige dunkle Zeiten durchlebt hat.

"Es ging so weit, dass ich darüber nachgedacht habe, eventuell ein Jahr Auszeit zu nehmen und mich auf das Leben zu fokussieren", schrieb Gauff in einem Beitrag für den Tennis-Blog "Behind the racket".