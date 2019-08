Die Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka hat beim Turnier in Cincinnati im Viertelfinale wegen Knieproblemen aufgegeben.

Gut eine Woche vor dem Start der US Open in New York, wo die Japanerin Titelverteidigerin ist, spielte Osaka gegen die Amerikanerin Sofia Kenin im dritten Satz beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 nicht mehr weiter.