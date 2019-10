Die deutsche Damentennis-Chefin Barbara Rittner wird Turnierdirektorin der neuen Rasenveranstaltung in Berlin im kommenden Jahr.

"Es ist großartig, dass wir in Berlin wieder ein Tennisturnier dieser Größenordnung haben und den Tennissport in Deutschland weiter stärken können", wurde Rittner in einer Mitteilung der veranstaltenden Agentur Emotion Sports zitiert.