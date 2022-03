Tennis-Talent Nastasja Schunk hat bei ihrem ersten Auftritt bei einem WTA-1000-Turnier den Zweitrunden-Einzug verpasst.

Die 18-Jährige unterlag in Miami der Kasachin Julia Putinzewa in drei Sätzen mit 6:4, 3:6, 1:6. Schunk belegt in der Weltrangliste Platz 243 und hatte eine Wildcard für das mit rund 8,58 Millionen US-Dollar dotierte Hartplatz-Turnier erhalten.