Stuttgarter Rasentennis-Turnier vorerst ohne Titelsponsor

Das Turnier, das in diesem Jahr vom 6. bis 12. Juni ausgetragen wird, ist nach Angaben von Turnierdirektor Edwin Weindorfer jedoch nicht in Gefahr. "Wir sind in intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit drei potenziellen neuen Titelsponsoren", sagte Weindorfer den Zeitungen: "Das Turnier auf dem Weissenhof ist gesichert - für diesen Sommer und bis 2025." Wie die Veranstalter am Donnerstag bestätigten, läuft bis 2025 der Vertrag mit dem TC Weissenhof, auf dessen Club-Anlage die Veranstaltung stattfindet.

Selbst wenn nicht wie erhofft bis Ende März ein neuer Sponsor gefunden werde, gebe es "so viele starke Partner, dass das Turnier weiter Bestand haben wird", sagte Weindorfer. Seit 1979 war Mercedes Großsponsor.

Das Rasenturnier dient der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Event in Wimbledon, das Ende Juni beginnt. Für die kommende Auflage haben der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray und der australische Tennisprofi Nick Kyrgios ihre Teilnahme zugesagt.

