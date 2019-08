Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat sich mit dem Sieg beim Turnier in Washington seinen sechsten Titel auf der ATP-Tour gesichert. Der 24-Jährige bezwang im Endspiel am Sonntag (Ortszeit) den Russen Daniil Medwedew in einem engen Match 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).