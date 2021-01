Struff verpasst Halbfinale in Antalya knapp

Antalya

Chardy verwandelte nach 2:36 Stunden seinen zweiten Matchball. Zuvor hatte Struff selbst im Tiebreak zwei Matchbälle nicht nutzen können.

Für die deutsche Nummer zwei geht es nun am Donnerstag nach Melbourne. Dort muss sich Struff wegen der Coronavirus-Pandemie und der strengen Einreisebestimmungen in Australien wie alle anderen Spielerinnen und Spieler zunächst für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Während dieser Zeit dürfen die Profis das Hotel fünf Stunden am Tag verlassen und trainieren. Die Australian Open sollen am 8. Februar beginnen. Zuvor sind der ATP Cup sowie je zwei Turniere bei den Damen und Herren geplant.

© dpa-infocom, dpa:210111-99-979802/2

dpa