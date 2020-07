Struff verpasst Halbfinale bei "Thiems7"

Der 30 Jahre alte Sauerländer musste sich in seinem letzten Gruppenspiel dem Australian-Open-Finalisten und Mitorganisator Dominic Thiem in 83 Minuten mit 4:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

