Los Cabos

Der Vaihinger verlor klar mit 2:6, 1:6 gegen Qualifikant Kwon Soon Woo aus Südkorea. Der lange verletzte Stebe war direkt nach seiner Finalniederlage beim Sandplatzturnier in der Schweiz nach Mexiko gereist, wo auf Hartplatz gespielt wird. Das Turnier in Los Cabos ist mit gut 858.000 Dollar dotiert.

dpa