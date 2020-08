Spanier Granollers ersetzt Franzosen Paire bei US Open

New York

Zuvor war ein namentlich nicht genannter Profi positiv auf das Coronavirus getestet und von dem Grand-Slam-Turnier in New York ausgeschlossen worden. Der Spieler müsse sich mindestens für zehn Tage in Quarantäne begeben, es sei eine Kontaktverfolgung in Gang gesetzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Mehrere Medien, unter anderem die französische Sportzeitung " L'Équipe", nannten den Namen des betroffenen Profis. Demnach sollen sich zudem noch vier französische Spieler in Selbstisolation begeben haben. Die US Open werden unter strengen Hygieneregeln in einer sogenannten Blase bis zum 13. September ausgetragen.

