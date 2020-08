Spaniens Tennisstar Nadal verzichtet auf US Open

Berlin

Die Situation ist weltweit sehr kompliziert, die Covid-19-Fälle nehmen zu. Es sieht so aus, als hätten wir immer noch keine Kontrolle darüber", twitterte der 34-Jährige.

Das Grand-Slam-Turnier soll ab dem 31. August bis 13. September in New York ohne Zuschauer ausgetragen werden. Diese Entscheidung habe er "nie" treffen wollen: "Aber ich habe mich entschlossen, diesmal meinem Herzen zu folgen, und vorerst reise ich lieber nicht." Neben Nadal fehlt auch Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Knie) und sein Schweizer Kollege Stan Wawrinka. Auch die Nummer eins der Damen, Ashleigh Barty ( Australien), kommt wegen Corona-Bedenken nicht.

Vor zwei Tagen hatte Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev gesagt: "Es ist ein bisschen verrückt, jetzt die US Open zu spielen. Ich würde es lieber haben, wenn die US Open nicht stattfinden würden und wir in Europa anfangen."

Der 19-malige Grand-Slam-Sieger Nadal hatte das Hartplatzturnier im vergangenen Jahr nach 4:50 Stunden mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 gegen den Russen Daniil Medwedew gewonnen. Es war sein vierter US-Open-Erfolg.

