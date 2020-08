Siegemund scheidet im Achtelfinale von Palermo aus

Palermo

Die 32-jährige Schwäbin war einzige deutsche Teilnehmerin und erwischte drei Tage nach ihrem Auftakterfolg einen guten Start, musste sich der Nummer 22 der Welt aber nach 2:18 Stunden geschlagen geben. Siegemund steht in der Weltrangliste auf Platz 65.

In der kommenden Woche geht es für die Tennis-Damen in Prag weiter. Danach sind in New York das aus Cincinnati verlegte Masters-Event und ab dem 31. August die US Open geplant. Mit den Turnieren in New York soll es auch für die Herren weitergehen.

