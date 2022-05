München

Im Achtelfinale hatte Rune gegen Top-Favorit Alexander Zverev gewonnen.

Van de Zandschulp war im Endspiel 4:1 in Führung gegangen und hatte dann zwei Spiele in Folge abgegeben. Bei 4:3 ließ er den Turnierarzt kommen, fasste sich immer wieder an die Brust und verließ anschließend für mehrere Minuten den Platz. Nach seiner Rückkehr spielte er noch vier Punkte, bevor er schließlich aufgeben musste.

