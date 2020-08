Rittner zu Kerber-Comeback: "Feuer brennt noch"

"Das zeigt, wie sehr das Feuer noch bei ihr brennt", sagte Rittner in einer Pressekonferenz des TV-Senders Eurosport, für den sie während des Grand-Slam-Turniers vom 31. August bis 13. September wieder als Expertin arbeiten wird.

