Osaka und Medwedew klettern in der Tennis-Weltrangliste

Melbourne

Die 23-jährige Osaka, die zwischenzeitlich bereits auf Platz eins stand, hatte sich am Samstag im Endspiel von Melbourne in zwei Sätzen gegen die Amerikanerin Jennifer Brady durchgesetzt. Die 25-jährige Brady wird vom deutschen Trainer Michael Geserer trainiert und verbesserte sich dank ihres Final-Einzugs um elf Plätze auf Rang 13.

Bei den Herren verdrängte Australian-Open-Finalist Daniil Medwedew den österreichischen US-Open-Gewinner Dominic Thiem und ist als Dritter nun so gut platziert wie nie zuvor. Vor ihm stehen der nun neunmalige Australian-Open-Sieger Novak Djokovic aus Serbien und der spanische Topstar Rafael Nadal. Djokovic hatte Medwedew ihm Endspiel am Sonntag in drei Sätzen besiegt.

Für den Hamburger Alexander Zverev hat sich an der Platzierung nichts verändert. Der 23-Jährige bleibt nach seinem Viertelfinal-Aus in Australien Siebter. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber fiel nach ihrem Erstrunden-Aus um einen Platz ab und belegt Rang 26.

dpa