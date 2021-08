Olympiasieger Zverev bei US Open gegen Amerikaner Querrey

New York

Der an Position vier eingestufte Zverev führt im direkten Vergleich mit der Nummer 77 der Weltrangliste 2:0. Der an eins gesetzte Novak Djokovic wurde in die gleiche Turnierhälfte wie Olympiasieger Zverev gelost, so dass die Topfavoriten auf den Titel im Halbfinale aufeinander treffen könnten.

Djokovic bekommt es zunächst mit einem Qualifikanten zu tun. Zweitrunden-Gegner des Serben wäre Jan-Lennard Struff. Der Davis-Cup-Profi aus Warstein spielt erst gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. Djokovic kann auch das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres für sich entscheiden und als erster Spieler seit dem Australier Rod Laver 1969 den sogenannten Grand Slam gewinnen.

Yannick Hanfmann tritt gegen Alexander Bublik aus Kasachstan an, Routinier Philipp Kohlschreiber hat in dem ehemaligen Champion Marin Cilic aus Kroatien einen schweren Auftaktgegner erwischt. Dominik Koepfer spielt in der ersten Runde gegen einen Qualifikanten und würde dann auf den an zwei gesetzten Russen Daniil Medwedew treffen.

Bei den deutschen Damen stehen bislang nur die frühere US-Open-Siegerin Angelique Kerber und Andrea Petkovic im Hauptfeld. Kerbers Erstrunden-Gegnerin ist Dajana Jastremska aus der Ukraine, Petkovic trifft auf die Rumänin Irina Camelia-Begu. Die US Open beginnen am kommenden Montag in Flushing Meadows.

