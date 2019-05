Rom

Die Weltranglisten-Vierte Bertens, die zuletzt das Turnier in Madrid gewann, steht damit kampflos im Halbfinale. US- und Australian-Open-Siegerin Osaka musste nach anhaltendem Regen am Mittwoch wie auch alle anderen siegreichen Akteure noch zu einer zweiten Partie antreten. Ob die 21-Jährige schwerer verletzt ist oder sogar um ihren Start bei den French Open bangen muss, ging aus der Mitteilung der Damen-Profiorganisation zunächst nicht hervor.

Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag kommender Woche in Paris.

dpa