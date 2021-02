Nadal folgt Djokovic in die zweite Runde

Rafael Nadal hat mit einem ungefährdeten Drei-Satz-Sieg die zweite Runde der Australian Open erreicht.

Der Weltranglisten-Zweite, der wegen hartnäckiger Rückenbeschwerden auf einen Einsatz beim ATP Cup in der Vorwoche verzichtet hatte, gewann in Melbourne gegen den serbischen Tennisprofi Laslo Djere 6:3, 6:4, 6:1. Tags zuvor war der Ranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien ebenfalls souverän in die nächste Runde eingezogen.