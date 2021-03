Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-Series-Turnier in Miami in der kommenden Woche abgesagt.

"Mit all den Einschränkungen muss ich eine Balance finden zwischen meiner Zeit auf der Tour und zu Hause", schrieb der 33 Jahre alte Australian-Open-Sieger aus Serbien in den sozialen Netzwerken.