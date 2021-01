Nach Corona-Infektion Murray nicht bei Australian Open

Melbourne

Deshalb konnte er nicht mit einer der Charter-Maschinen nach Australien fliegen und sich dort in die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne begeben. Er sei "am Boden zerstört und enttäuscht", dass er nicht bei den Australian Open starten könne, sagte Murray, aber es sei nicht möglich gewesen, die Quarantäne-Regelungen noch einzuhalten. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison soll am 8. Februar beginnen.

Der fünfmalige Australian-Open-Finalist (2010, 2011, 2013, 2015 und 2016), der seine Karriere 2019 in Melbourne eigentlich schon für beendet erklärt hatte, hatte für dieses Jahr eine Wildcard erhalten.

© dpa-infocom, dpa:210122-99-134861/2

dpa