Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray hat für das Masters-Turnier im Vorfeld der US Open in Flushing Meadows eine Wildcard erhalten.

Das Turnier, das normalerweise in Cincinnati stattfindet und diesmal wegen der Coronavirus-Pandemie vom 22. bis 28. August in New York ausgetragen wird, hat der 33 Jahre alte Schotte bereits zweimal gewonnen.