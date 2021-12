Stuttgart

Der Schotte hatte 2013 und 2016 in Wimbledon sowie 2012 bei den US Open triumphiert. Aufgrund seiner schwerwiegenden Hüftprobleme stand der 34 Jahre alte zweimalige Olympiasieger bereits vor dem Karriere-Ende und hat den Anschluss an die Weltspitze verloren.

