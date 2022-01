Mitfavorit Medwedew gewinnt Auftakt bei Australian Open

Melbourne

Nächster Gegner des 25 Jahre alten Russen ist der Australier Nick Kyrgios oder der Brite Liam Broady. Medwedew ist ein Mitfavorit auf den Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, insbesondere nach der unfreiwilligen Ausreise des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

Bei den Damen erlebte US-Open-Finalistin Leylah Fernandez einen Rückschlag. Vier Monate nach ihrer überraschenden Erfolgsserie von New York schied die 19 Jahre alte Kanadierin in der ersten Runde mit einem 4:6, 2:6 gegen die Weltranglisten-133. Maddison Inglis aus. Die Australierin Inglis nimmt dank einer Wildcard an den Australian Open teil.

