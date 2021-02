Mischa Zverev: Solange Federer spielt, bleibe ich da

Melbourne

Der Schweizer Rekord-Grand-Slam-Turniersieger ist das große Vorbild des 33-jährigen Hamburgers.

Wegen zahlreicher Verletzungen ist Zverev in der Weltrangliste bis auf Platz 269 zurückgefallen. In der Vergangenheit gehörte er aber bereits zu den Top 30 der Welt. Trotz des Absturzes im Ranking hat der Linkshänder noch Spaß am Tennis. "Ich merke, dass, wenn ich gesund bin, ich noch gutes Tennis spielen kann", sagte Zverev. "Das sehe ich auch im Training mit meinem Bruder. Er sagt mir immer, dass ich nicht aufhören soll, weil ich noch zu gut bin."

Bei den am 8. Februar beginnenden Australian Open in Melbourne ist Mischa Zverev nicht aktiv dabei. Stattdessen kümmert er sich abseits des Courts um die Belange seines Bruders Alexander. Die deutsche Nummer eins hatte sich zu Beginn des Jahres von der Federer-Agentur Team8 getrennt. Einen Großteil der Aufgaben übernimmt nun Mischa Zverev. "Ich bin Trainingspartner, Trainer, Manager und war hier in der Zeit der Quarantäne auch Masseur", sagte Mischa Zverev.

