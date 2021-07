Nach einer Aufholjagd hat es Mitfavorit Daniil Medwedew noch als letzter Tennisprofi in das Achtelfinale in Wimbledon geschafft. Der russische Weltranglisten-Zweite gewann am Samstag gegen den früheren Finalisten Marin Cilic aus Kroatien trotz 0:2-Satzrückstandes 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Medwedew trifft an diesem Montag auf den Polen Hubert Hurkacz.