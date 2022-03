Medwedew: Besser kurz Nummer eins, als gar nicht

Indian Wells

Dadurch wird Medwedew Anfang der kommenden Woche an der Spitze der Weltrangliste wieder von Novak Djokovic abgelöst. Der 26-Jährige hatte Platz eins erst am 28. Februar vom Serben übernommen. Djokovic ist in Indian Wells nicht am Start, weil der 34-Jährige nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und deshalb nicht in die USA einreisen durfte.

Mit einem erfolgreichen Abschneiden beim Masters-1000-Event in Miami ab der kommenden Woche könnte Medwedew wieder die Führung im Ranking übernehmen. "Natürlich will ich den Platz so lange wie möglich inne haben", sagte der US-Open-Champion. Aber es sei besser, "die Nummer eins für eine Woche zu sein, als es gar nicht zu erreichen", sagte Medwedew.

