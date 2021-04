Koepfer schafft Qualifikation für Monte Carlo

Monte Carlo

Bei dem mit gut zwei Millionen Euro dotierten Turnier wird auch Alexander Zverev in die Sandplatz-Saison einsteigen. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger trifft nach einem Freilos auf den Sieger der Partie zwischen Lorenzo Sonego aus Italien und dem Ungarn Marton Fucsovics. Der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der spanische Topstar Rafael Nadal kehren in Monte Carlo nach Auszeiten auf die Tour zurück und treten erstmals seit den Australian Open wieder an.

