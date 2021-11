Kerber geht ohne Trainer Beltz in neue Saison

Berlin

"In all den Jahren habe ich gelernt, wie wichtig es sein kann, nach einer gewissen Zeit neue Impulse zu bekommen, um weiterhin oben mitzuspielen", begründete die frühere Weltranglisten-Erste in einem Interview ihres Sponsors Porsche die Trennung von Beltz. Sie wolle künftig "mehr Verantwortung übernehmen", sagte die 33-Jährige.

Mit Beltz gewann Kerber zwei ihrer drei Grand-Slam-Titel und erreichte 2016 Platz eins der Weltrangliste. Der 44-Jährige war seit 2004 mit Unterbrechungen mittlerweile drei Mal Coach der Linkshänderin aus Kiel. Das jüngste Engagement begann im Sommer 2020 und wurde nun beendet. "Ich bin ihm sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und für alles, was wir gemeinsam erlebt und erreicht haben. Damit beginnt ein neuer Abschnitt für mich, wobei mein restliches Team unverändert bleiben wird", teilte Kerber mit.

Mit Blick auf die neue Saison, die im Januar mit den Australian Open in Melbourne beginnt, sagte Kerber: "Ich bin keine, die andauernd auf die Weltrangliste schaut. Die ist für mich nicht mehr so wichtig. Vielmehr geht es für mich darum, gut zu spielen, mit Herz dabei zu sein, alles andere kommt dann von selbst. Ich will bei großen Turnieren um Titel spielen. Das ist meine Motivation."

