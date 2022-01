Kein Start in Cordoba: Comeback von Thiem verzögert sich

Berlin

Thiem musste aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk schon seit Juni 2021 pausieren. "Das Positive ist, das Handgelenk ist völlig in Ordnung. Aber meine Hand schmerzt, und mir fehlt das Training", sagte er in einem Video des argentinischen Veranstalters.

Thiem hatte zuvor auch auf seinen Start bei den gerade beendeten Australian Open verzichtet und wollte bei den Cordoba Open wieder auf die Tour zurückkehren. Der US-Open-Sieger von 2020 hatte die Handverletzung am 22. Juni beim Rasenturnier auf Mallorca erlitten.

