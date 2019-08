Roger Federer hat bei den US Open in New York nach anfänglichen Schwierigkeiten die zweite Runde erreicht. Der 38 Jahre alte Schweizer gewann gegen den Inder Sumit Nagal mit 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Federer, der fünf Mal in Flushing Meadows triumphieren konnte, trifft nun am Mittwoch auf den Bosnier Damir Dzumhur.