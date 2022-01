Kecmanovic: Geben in Melbourne alles für Djokovic

Die serbischen Tennis-Kollegen wollen nach der erzwungenen Abreise von Novak Djokovic aus Australien bei den Australian Open auch für den Topstar spielen.

"Wir haben gesagt, dass wir alles geben werden, was wir haben, um zu versuchen, sagen wir mal, in einer Art ihn zu rächen und ihn stolz zu machen", sagte Miomir Kecmanovic (22) in Melbourne.