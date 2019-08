Tennisspieler Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Washington völlig überraschend das Halbfinale erreicht. Der 30 Jahre alte Münchener gewann am Freitag sein Viertelfinale gegen den an Nummer 13 gesetzten Briten Kyle Edmund 6:3, 4:6, 6:3.

Im Halbfinale des mit knapp 1,9 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers trifft Gojowczyk auf den Gewinner der Partie zwischen dem Kroaten Marin Cilic und Daniil Medwedew aus Russland.