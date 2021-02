Montpellier

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Gojowczyk am Samstag auf den an Nummer eins gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut, der gegen den Franzosen Ugo Humbert 6:3, 6:3 gewann. Die Hartplatz-Veranstaltung ist mit rund 320.000 Euro dotiert.

