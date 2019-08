Görges in Toronto in zweiter Runde

Tennis Tennis - Görges in Toronto in zweiter Runde Tennisprofi Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Toronto die zweite Runde erreicht. Die 30-Jährige besiegte mit 6:3, 1:6, 7:6 (7:5) die Slowenin Polona Hercog.

Steht beim Turneir in Toronto in Runde zwei: Julia Görges in Aktion. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE