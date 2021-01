Gegner tritt nicht an: Struff in Antalya im Viertelfinale

Antalya

Zum Auftakt hatte die deutsche Nummer zwei beim ersten Herren-Turnier in 2021 gegen den russischen Qualifikanten Pawel Kotow gewonnen.

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der Weltranglisten-37. Struff auf den Italiener Fabio Fognini oder Jeremy Chardy aus Frankreich. Nach Angaben der Spielerorganisation ATP hatte sich Grenier bei seinem Erstrunden-Match gegen den Slowaken Alex Molcan am linken Bein verletzt und konnte deshalb gegen Struff nicht antreten.

Nach dem Turnier in Antalya fliegt Struff am 14. Januar nach Australien, wo nach zwei Wochen Quarantäne zunächst in Melbourne der ATP Cup und ab 8. Februar die Australian Open ausgetragen werden sollen.

