Sydney

"Das wird sicher eine geile Zeit", sagte der 26 Jahre alte Weltranglisten-Vierte Thiem.

Muster war 1996 kurzzeitig die Nummer eins der Tennis-Welt. "Ich freue mich, dass ich Dominic in diesem Jahr bei wichtigen Turnieren unterstützen und meine Erfahrungen einbringen kann", sagte der 52-Jährige. Thiems Haupttrainer bleibt der Chilene Nicolas Massu. Erster sportlicher Höhepunkt der Tennis-Saison sind die Australian Open, die am 20. Januar in Melbourne beginnen.

dpa