Lyon

Die Rheinland-Pfälzerin wartet damit weiter auf ihren ersten WTA-Titel.

Doch schon das überraschende Erreichen des Endspiels bei der mit 275.000 Dollar dotierten Veranstaltung war für Friedsam ein großer Erfolg. In der Vergangenheit war die Weltranglisten-136. immer wieder von Verletzungen gestoppt worden. Die Saison 2018 verpasste sie fast komplett wegen zwei Schulter-Operationen.

In Lyon gewann Friedsam nun erstmals seit ihrem Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open 2016 wieder drei Partien nacheinander und zog danach erstmals seit dem Turnier in Linz 2015 wieder in ein Endspiel ein.

dpa