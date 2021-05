French Open: Leichte Auftaktgegner für Zverev und Kerber

Paris

Auch in der zweiten Runde würde Zverev auf den Gewinner eines Duells zweier Qualifikanten treffen. Das ergab die Auslosung in Paris.

Zverev war im vergangenen Jahr beim Sandplatz-Klassiker bereits im Achtelfinale am Italiener Jannik Sinner gescheitert. Bislang ist die deutsche Nummer eins in Paris noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. In diesem Jahr will es der gebürtige Hamburger aber wissen. "Ich fühle mich bereit", sagte Zverev im Vorfeld des Turniers, das am Sonntag beginnt.

Auch Kerber mit leichtem Los

Zverev erwischte zudem die von der Papierform her scheinbar leichtere Turnierhälfte. Sowohl der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic als auch Topfavorit Rafael Nadal befinden sich in der anderen Hälfte. Auf sie könnte Zverev daher frühestens im Finale treffen. Insgesamt stehen bislang sieben deutsche Herren in Paris im Hauptfeld, nachdem sich Maximilian Marterer und Oscar Otte am Donnerstag das Ticket über die Qualifikation sicherten. Am Freitag können sich noch Peter Gojowczyk und Tobias Kamke qualifizieren.

Losglück hatte auch Angelique Kerber. Die ehemalige Nummer eins der Welt bekommt es wie Zverev zunächst mit einer Qualifikantin zu tun. Im vergangenen Jahr war die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin bereits in der ersten Runde gescheitert. Bei den Damen sind in diesem Jahr nur drei deutsche Spielerinnen dabei.

Herren-Einzel: Alexander Zverev (Hamburg/6) - Qualifikant 7 Jan-Lennard Struff (Warstein) - Andrej Rubljow (Russland/7) Mathias Bourgue (Frankreich) - Dominik Koepfer (Donaueschingen) Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Fernando Verdasco (Spanien) Yannick Hanfmann (Weinheim) - Qualifikant 11

Damen-Einzel: Andrea Petkovic (Darmstadt) - Karolina Muchova (Tschechien/18) Qualifikantin 12 - Angelique Kerber (Kiel/26) Laura Siegemund (Metzingen) - Caroline Garcia (Frankreich)

