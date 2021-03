Federer wird Schweizer Tourismus-Botschafter

Basel

Er habe die Schweiz seit Jahren mit seinen sportlichen Leistungen und seiner sympathischen, bodenständigen Art positiv repräsentiert, teilte die Organisation mit. "Immer, wenn mein Name genannt wird, steht eine Schweizer Flagge daneben", zitiert sie Federer. "Darauf war ich in den ersten 22 Jahren, in denen ich auf der Tour war, sehr stolz, und das wird auch immer so bleiben."

Federer soll unter anderem in Werbeclips seine Lieblingsorte präsentieren. Das Geld dafür soll an die Roger-Federer-Stiftung für benachteiligte Kinder gehen.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-10009/2

dpa