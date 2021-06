Federer nach Rückstand dank Aufgabe in Wimbledon weiter

London

Federer hatte zuvor erhebliche Probleme und zwischenzeitlich mit 1:2-Sätzen zurückgelegen. Als der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger im vierten Satz mit 4:2 vorn lag, war Mannarino beim Versuch, schnell die Richtung zu wechseln, auf dem Rasen ausgerutscht und musste sich anschließend behandeln lassen.

"Es ist schrecklich. Ein Schlag kann den Ausgang eines Matches bestimmen", meinte Federer mit Blick auf seinen unglücklichen Gegner. "Nicht so, bitte. Aber so läuft es manchmal. Natürlich bin ich froh, dass ich eine Chance auf ein weiteres Match bekomme. Es war am Ende ein großer Kampf. Ich habe Spaß gehabt hier draußen." Sein nächster Gegner ist Richard Gasquet aus Frankreich, der den Japaner Yuichi Sugita 7:6 (7:4), 4:6, 6:2, 6:1 bezwang.

Federer war mit seinem frühen Aus im westfälischen Halle die Generalprobe für das auf Rasen ausgetragene Grand-Slam-Turnier in London missglückt. Nach zwei Knieoperationen war Federer vor einigen Wochen bei den French Open in Paris frühzeitig ausgestiegen.

