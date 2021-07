Federer-Ausrüstung für fast vier Millionen Euro versteigert

London

Versteigert worden waren Sammlerstücke wie ein Schläger vom Wimbledon-Finale 2007 gegen Rafael Nadal und Schuhe von Federers einzigem Triumph bei den French Open 2009. Eine Auktion fand live am 23. Juni statt, online konnte von diesem Tag an bis zum Mittwoch geboten werden. Federers Stiftung kümmert sich um Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder in Afrika und der Schweiz.

Der 39 Jahre alte Schweizer, dessen Mutter aus Südafrika stammt, schied zuletzt in Wimbledon im Viertelfinale aus und hat wegen Knieproblemen seine Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt. Der langjährige Weltranglisten-Erste hat 20 Titel bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen. Bei den vier wichtigsten Tennis-Turnieren ist er damit Rekordsieger gemeinsam mit dem Spanier Nadal und dem Serben Novak Djokovic, der am vergangenen Sonntag in Wimbledon triumphierte.

