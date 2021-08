Ex-Weltranglisten-Erste Halep bangt um Teilnahme an US Open

Cincinnati

Daher sei es zu riskant gewesen, zur Partie gegen die Amerikanerin Jessica Pegula anzutreten. "Ich werde mich ausruhen und alles tun, was ich kann, um für die US Open bereit zu sein", schrieb die 29-Jährige bei Twitter. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 30. August in New York.

Halep war beim Turnier in Cincinnati erstmals nach einer dreimonatigen Pause wieder dabei. Beim Turnier in Rom hatte sie sich im Mai im Match gegen Angelique Kerber an der linken Wade verletzt und fehlte danach bei den French Open, in Wimbledon sowie den Olympischen Spielen. Mittlerweile belegt die frühere French-Open- und Wimbledonsiegerin nur noch Platz 13 in der Weltrangliste.

© dpa-infocom, dpa:210819-99-892014/2

dpa