Tennisspielerin Sabine Lisicki hat ihren ersten Sieg bei einem offiziellen Turnier seit November 2018 gefeiert. Die lange Zeit verletzte Berlinerin gewann beim Sandplatz-Event in Prag gegen die Britin Samantha Murray Sharan mit 6:3, 6:4.

An dem Turnier der unterklassigen 125k-Serie nehmen Spielerinnen teil, die derzeit nicht bei den US Open in New York am Start sind.