Djokovic wieder Nummer eins - Zverev nun Vierter

Indian Wells

Neuer Dritter ist nun Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal. Der Spanier zog dank seines Final-Einzugs an Zverev vorbei, wie aus dem am 21. März veröffentlichten Ranking hervorgeht.

Novak Djokovic ist unterdessen nun auch offiziell wieder die Nummer eins der Tennis-Welt. Der Serbe führt die Weltrangliste wieder vor dem russischen Australian-Open-Finalisten Daniil Medwedew an, der ihn erst am 28. Februar an der Spitze abgelöst hatte. Beim am 23. März beginnenden nächsten Masters-1000-Turnier in Miami könnte es erneut einen Wechsel an der Spitze geben. Djokovic wird dort wie bereits in Indian Wells fehlen, weil er weiter nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und deswegen keine Einreisegenehmigung in die USA bekommen hatte.

Beim zeitgleich stattfindenden Damen-Turnier droht der deutschen Nummer eins Angelique Kerber nach einem Freilos in der ersten Runde gleich ein schwieriges Duell mit der früheren japanischen Weltranglisten-Ersten Naomi Osaka. In der Weltrangliste verbesserte sich die Kielerin um einen Platz auf Rang 15.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-609553/2

dpa