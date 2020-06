Djokovic wehrt sich nach Kritik an Tennis-Showwettkämpfen

Belgrad

Wir haben die Linien nicht überschritten", sagte der Serbe bei " Eurosport".

Die erste Station der Adria-Tour, an der auch der Hamburger Alexander Zverev teilnahm, hatte am vergangenen Wochenende vor Zuschauern stattgefunden. Vom Einhalten von Abstandsregeln war auf vielen Bildern nichts zu sehen gewesen. Auch ein Party-Video mit Djokovic sorgte für Aufmerksamkeit. "Es ist nicht einfach, den Leuten zu erklären, dass die Situation in den USA oder in Großbritannien eine komplett andere ist als in Serbien oder den umliegenden Ländern", sagte der 33-Jährige.

dpa