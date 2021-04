Madrid

"Sorry, dass ich in diesem Jahr nicht nach Madrid reisen und all meine Fans treffen kann", sagte Djokovic laut einem Tweet der Veranstalter. Nach seinem Achtelfinal-Aus in Monte Carlo war er zuletzt in der vergangenen Woche im Halbfinale in Belgrad ausgeschieden. Djokovic hatte in Madrid 2019 gewonnen, im Vorjahr ist das Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden.

dpa-infocom, dpa:210428-99-390536/2

