Belgrad

Bei den French Open in Paris bekommt es Djokovic in der ersten Runde mit dem Amerikaner Tennys Sandgren zu tun. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag, Djokovic ist an dem Tag allerdings noch nicht im Einsatz.

dpa