Djokovic-Comeback: Auftaktsieg beim Masters in Paris

Am Vormittag war der deutsche Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff in der ersten Runde ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Warsteiner unterlag dem Amerikaner Tommy Paul mit 3:6, 4:6. Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, trifft nach einem Freilos in der ersten Runde in seinem Auftaktmatch am Mittwoch auf den Serben Dusan Lajovic. Zuletzt hatte der Olympiasieger den Titel in Wien gewonnen und geht daher als einer der Favoriten in der französischen Hauptstadt an den Start.

