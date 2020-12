Davis-Cup-Kapitän Kohlmann wird Becker-Nachfolger beim DTB

Hamburg

Kohlmann ist seit Anfang 2015 Davis-Cup-Kapitän und übernimmt nun zusätzlich die alleinige sportliche Leitung für den Herrenbereich.

" Michael Kohlmann hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit für den DTB geleistet und ist der logische Nachfolger auf der Position des Head of Men’s Tennis", sagte am Donnerstag Dirk Hordorff, DTB-Vize-Präsident Spitzensport. "Als ehemaliger Profispieler besitzt er eine große Expertise, hat einen sehr guten Zugang zum Nachwuchs und kann junge Spieler weiterentwickeln."

Anzeige

Kohlmann freut sich auf die neue Herausforderung und "darauf, weitere Verantwortlichkeiten beim DTB zu übernehmen. Die Zusammenarbeit mit Boris in den vergangenen Jahren war immer sehr eng und gut. Wir sind Vieles gemeinsam angegangen und ich war immer voll involviert, so dass ich bereits gut mit den anstehenden Aufgaben vertraut bin."

© dpa-infocom, dpa:201210-99-639613/2

dpa